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Франция предупредила о тяжелых последствиях вторжения РФ в Украину

Во французском МИД считают, что авторитарные склонности Владимира Путина все больше проявляются в последние месяцы

сегодня, 09:39
Автор:

Елизавета Черных
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Франция высказала обеспокоенность тем, что Российская Федерация наращивает войска у украинской границы. Так, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан предупредил о тяжелых последствиях в случае вторжения. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. 

Франция предупредила о тяжелых последствиях вторжения РФ в Украину

Жан-Ив Ле Дриан - фото из открытых источников

Отмечается, что в Соединенных Штатах предупредили Европу о возможном вторжении российских войск на территорию Украину — учитывая их скопление вдоль границ. Вместе с тем, Ле Дриан считает важным отыскать "способ работать вместе", притом, что в последнее время все больше проявляются авторитарные склонности главы Кремля Владимира Путина. 

"Любое нарушение границы, любое вторжение приведет к крайне тяжелым последствиям", — заявил министр иностранных дел Франции. 

Жан-Ив Ле Дриан также добавил, что Российской Федерации необходимо использовать свое влияние, чтобы решить проблему мигрантов в Беларуси. 

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников называет очень реакцию международного сообщества на угрозу со стороны России позитивным сигналом. Кроме того, министр подчеркнул, что у украинской стороны нет панических настроений в связи со скоплением войск страны-агрессора вдоль государственных границ. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов озвучил цель скопления российских войск вдоль границ Украины. По словам политика, Кремлем используется проверенная тактика, чтобы повысить ставки перед предстоящими переговорами. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ugroza-vtorzheniya-ukrainu-frantsiya-rezko-1637563768.html
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