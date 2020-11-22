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Франция просит Пакистан перестать подшучивать над Макроном - его сравнили с Гитлером

МИД Франции попросил прекратить распространять эти «глубоко шокирующие и оскорбительные замечания»

сегодня, 17:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Министр по правам человека Пакистана обвинил Эммануэля Макрона в том, что он обращается с мусульманским населением своей страны, как с евреями в нацистской Германии, после того как президент Франции призвал к новым мерам по борьбе с исламским экстремизмом.

Франция просит Пакистан перестать подшучивать над Макроном - его сравнили с Гитлером

Фото: из открытых источников

Министр Ширин Мазари не ограничился критикой того, что Макрон настаивает на "хартии республиканских ценностей".

"Макрон делает с мусульманами то же, что нацисты сделали с евреями — мусульманские дети получат идентификационные номера (другие дети не будут), так же как евреев заставили носить желтую звезду на своей одежде для идентификации", — написал высокопоставленный пакистанский чиновник. 

Министерство иностранных дел Франции позже выступило с заявлением, в котором упрекнуло члена пакистанского кабинета министров за использование социальных сетей для распространения "глубоко шокирующих и оскорбительных замечаний" о Макроне, содержащих "вопиющую ложь". В министерстве потребовали от правительства Пакистана это.

Ранее "Комментарии" сообщали, что недавно назначенный генеральным консулом Франции в Танжере Дени Франсуа был найден мертвым в четверг утром в своей резиденции.



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Источник: https://www.rt.com/news/507463-macron-nazis-jews-muslims-pakistan/
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