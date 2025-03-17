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Франция требует вернуть статую, которая является символом США

Франция заявила, что Соединенные Штаты перестали ценить подарок, потому должны его вернуть

сегодня, 14:53
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Ткачик Олеся

Французский евродепутат Рафаэль Глюксманн призвал Соединенные Штаты вернуть Статую Свободы, подаренную Францией Америке в честь столетия ее независимости. Политик заявил, что США больше не воплощают идеалы, вдохновившие в свое время Париж на этот символический дар, сообщило издание Le Figaro.

Франция требует вернуть статую, которая является символом США

Статуя Свободы

Во время съезда своего левоцентристского движения Place Publique Глюксманн заявил, что Вашингтон уклоняется от защиты демократических ценностей, становясь на сторону авторитарных режимов и ограничивая научную свободу.

"Мы скажем американцам, решившим встать на сторону тиранов, американцам, которые увольняют исследователей за проявления научной свободы: "Верните нам Статую Свободы", — заявил Глюксман на съезде своего левоцентристского движения Place Publique.

Он также отметил, что нынешняя политика США демонстрирует пренебрежение символом свободы. По его словам, Соединенные Штаты перестали ценить подарок, поэтому было бы лучше, если бы он вернулся во Францию.

Хотя официально статуя Свободы была подарена США Францией, на самом деле ее строительство финансировалось и французами, и американцами. При этом известно, что средств на строительство не хватало, поэтому их собирали в том числе и с помощью пожертвований.

При этом действительно статую Свободы построили во Франции, после чего ее разобрали на 350 частей и перевезли в Нью-Йорк, где и забрали снова.

Кстати, статуя Свободы пола внутри, и состоит из металлического каркаса, покрытого медными листами. Известно, что над ее каркасом работал известный архитектор Густав Эйфель, автор знаменитой Эйфелевой башни. И еще скульптор Фредерик Бартольди за образ для изготовления статуи Свободы взял как модель свою мать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в китайском городе есть собственный Париж.




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Источник: https://video.lefigaro.fr/figaro/video/elle-sera-tres-bien-ici-chez-nous-raphael-glucksmann-demande-aux-americains-de-rendre-la-statue-de-la-liberte/
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