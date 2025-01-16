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Франция все же готовится к войне в Украине: какие сверхсекретные учения прошли военные

Во Франции состоялись тайные учения по развертыванию войск в Украине

сегодня, 06:37
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Кравцев Сергей

В конце прошлого года французские спецназовцы провели сверхсекретные учения, в ходе которых отработали возможное участие в войне на стороне Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Intelligence Online", со ссылкой на собственные источники среди французских военнослужащих.

Франция все же готовится к войне в Украине: какие сверхсекретные учения прошли военные

Военные Франции. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что в последние месяцы 2024 французские военные несколько недель посвятили подготовке на секретном французском полигоне. Учения под названием Persée (Персей) были подготовкой к потенциальному опрокидыванию в Украине для противодействия российскому наступлению с территории Беларуси.

Сообщается, что французы учли опыт украинской обороны во время обороны Киева в феврале 2022 года. Французские спецназовцы тренировались в течение недели, чтобы проверить готовность личного состава и оборудования.

Подразделения, входящие в состав сил специального назначения, в частности элитный 13-й парашютно-десантный драгунский полк, были отправлены на местность, по своему ландшафту напоминающую район реки Днепр севернее Киева. Цель учений заключалась в том, чтобы научить команды операторов беспилотников для выполнения миссий во враждебной обстановке, похожей на то, что могло бы иметь место в Украине.

Как пишет Intelligence Online, обучение в целом было сосредоточено на методах ведения радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Вместе с тем эти учения обошли вниманием вопрос использования FPV-дронов, которые некоторые участники назвали недостатком. Кроме того пришлось использовать многие китайские "мавики" вместо дронов французского производства.

Собеседники журналистов выразили обеспокоенность тем, насколько французские производители беспилотников отстали в плане разработки и экстренных поставок дронов для военных нужд.

Читайте на портале "Комментарии" — пока в США думают, Франция и Великобритания согласовали важное решение по Украине.




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Источник: https://www.intelligenceonline.com/surveillance--interception/2025/01/15/france-runs-secret-special-forces-drill-in-event-of-deployment-to-ukraine,110361367-gra

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