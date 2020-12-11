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Франция вводит комендантский час с 15 декабря

Единственным днем без комендантского часа станет 24 декабря

сегодня, 09:20
Автор:

Кириєнко Анна

С 15-го декабря Франция введет ночной комендантский час, чтобы противодействовать коронавирусной болезни и массовым заражением. Такую информацию объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Франция вводит комендантский час с 15 декабря

Франция вводит комендантский час с 15 декабря. Фото: svoboda.org

По его словам нововведение будет строго контролироваться. Комендантский час будет начинаться с восьми вечера и заканчиваться в шесть часов утра.

Соблюдать такой распорядок должны все граждане Франции. Однако будут существовать исключения, связанные с людьми, которые работают в ночную смену.

Комендантский час будет касаться и новогодней ночи.

Единственным днем без комендантского часа станет 24 декабря - сочельник западного христианства.

"Рождество занимает особое место в нашей жизни и наших традициях", — пояснил премьер-министр.

Напоминаем, что Эммануэль Макрон планирует проведение кампании массовой вакцинации в период с апреля по июнь. Вакцины будут зарезервированы в первую очередь только для наиболее уязвимых. Поэтому пожилые люди, проживающие в домах престарелых, будут в приоритетном порядке вакцинированы против Covid-19 в соответствии с рекомендациями Высшего управления здравоохранения. Персонал, работающий в домах престарелых, также станет частью первой волны вакцинации.

Сайт "Комментарии" ранее писал, что Франция закрывает все горнолыжные курорты на зимние каникулы. Эммануэль Макрона подчеркнул, что французы не смогут кататься на лыжах во время рождественских каникул, какие бы усилия они не приложили. Менеджеры горнолыжных курортов уже выразили свое удивление и разочарование, потому что рождественский период приносит им 20% всего дохода.





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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/709104.html
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