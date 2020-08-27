Франция вводит обязательный масочный режим в столице страны

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Дмитрий Симоненко
На днях правительство Франции издаст распоряжение об
обязательном ношении масок для лица по всему Парижу для сдерживания роста инфицирования
коронавирусом. Это анонсировал сегодня премьер-министр государства Жан
Кастекс – передает Reuters.
"Вирус распространяется по всей стране. Распространение
эпидемии может стать экспоненциальным, если мы не отреагируем быстро", - подчеркнул
Кастекс на совместной с представителями Министерства здравоохранения и
образования пресс-конференции.
Фото: turizm.ngs70.ru
В то же время, в Германии из-за распространения коронавирусной
инфекции хотят запретить все крупные мероприятия, концерты, фестивали минимум
до конца текущего года.
На сегодняшний день, в мире зафиксировано около 24 миллионов случаев инфицирования COVID-19. Летальных исходов - более 819 тысяч человек, выздоровления –15 миллионов.
Первый очаг вспышки коронавируса был выявлен в китайском городе Ухань 12 декабря прошлого года. Тогда ученые сообщили, что источник заболевания находился на местном рынке. Вслед за Китаем о случаях заболевания заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.
30 января ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, 11 марта - пандемию.
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