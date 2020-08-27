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Франция вводит обязательный масочный режим в столице страны

Премьер-министр Франции подчеркнул, что распространение эпидемии в стране может стать экспоненциальным, если вовремя на него не отреагировать

сегодня, 18:13
Автор:

Дмитрий Симоненко

На днях правительство Франции издаст распоряжение об обязательном ношении масок для лица по всему Парижу для сдерживания роста инфицирования коронавирусом. Это анонсировал сегодня премьер-министр государства Жан Кастекс – передает Reuters.

"Вирус распространяется по всей стране. Распространение эпидемии может стать экспоненциальным, если мы не отреагируем быстро", - подчеркнул Кастекс на совместной с представителями Министерства здравоохранения и образования пресс-конференции.

Франция вводит обязательный масочный режим в столице страны

Фото: turizm.ngs70.ru

В то же время, в Германии из-за распространения коронавирусной инфекции хотят запретить все крупные мероприятия, концерты, фестивали минимум до конца текущего года.

На сегодняшний день, в мире зафиксировано около 24 миллионов случаев инфицирования COVID-19. Летальных исходов - более 819 тысяч человек, выздоровления –15 миллионов.

Первый очаг вспышки коронавируса был выявлен в китайском городе Ухань 12 декабря прошлого года. Тогда ученые сообщили, что источник заболевания находился на местном рынке. Вслед за Китаем о случаях заболевания  заявили власти Японии, Таиланда и Южной Кореи.

30 января ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, 11 марта - пандемию.

Как ранее писало издание "Комментарии", Кабмин продлил карантинные ограничения до конца октября.


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