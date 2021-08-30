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Французам придется вакцинироваться, чтобы не потерять работу: кто первым окажется перед выбором

Франция вводит обязательную вакцинацию для ряда профессий

сегодня, 11:55
Автор:

Кравцев Сергей

С сегодняшнего дня во Франции начинают действовать "паспорта здоровья". Каждый, имеющий такой документ, фактически подтверждает, что он получил две дозы вакцины против коронавируса. В обязательном порядке "паспорт здоровья" должны будут иметь работники общепита, кинотеатров, музеев, ТРЦ и общественного транспорта. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал BFMTV.

Французам придется вакцинироваться, чтобы не потерять работу: кто первым окажется перед выбором

Паспорт здоровья Фото: kiev.vgorode.ua

Также обязательную вакцинацию против коронавируса нужно будет пройти волонтерам, работникам зоопарков и других развлекательных сфер. Каждый, кто работает в социальной сфере, контактирует ежедневно с множеством людей обязан будет получить защиту против коронавируса. В сообщении говорится, что вакцинацию можно и не делать, но тогда придется каждые 72 часа делать тест на коронавирус, чтобы получить допуск на рабочее место или же иметь на руках документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом.

Почти 1,8 млн французам придется пройти полный курс вакцинации. Только в таком случае им не будут выставлены никакие ограничения, и они беспрепятственно смогут работать, как и прежде.

Каждый работодатель должен до середины ноября проанализировать все "паспорта здоровья" работников и в случае выявления подделки – сообщить об этом власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — Турция оказалась за шаг до того, чтобы зарегистрировать вакцину против коронавируса собственного производства. Турецкие ученые вышли на последнюю стадию испытаний инактивированной вакцины против коронавируса TURKOVAC. Первым волонтером уже начали вводить данный препарат.


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Источник: https://www.bfmtv.com/sante/en-direct-covid-19-le-pass-sanitaire-etendu-a-environ-1-8-million-de-salaries-ce-lundi_LN-202108300016.html
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