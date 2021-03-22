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Французская полиция вместо наркотиков конфисковала мармелад - подробности курьеза (Фото)

Конфскований порошок оказался совсем не наркотиками

сегодня, 10:35
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно во Франции полиция проводила спецоперацию по изъятию крупной партии наркотиков. Представители парижской полиции задержали подозреваемых и изъяли пакеты с розовым порошком и гранулами, похожими на экстази.

Французская полиция вместо наркотиков конфисковала мармелад - подробности курьеза (Фото)

Курьез дня: французская полиция конфисковала мармелад вместо экстази. Фото: 24tv.ua

Об осуществленной операции полиция отчиталась в своем Твиттере. На фото — два пакетика "незаконных препаратов". Изъятое полиция оценила в миллион евро.

Конфискованный товар был доставлен на токсикологическую экспертизу. Однако результаты исследования шокировали. Полиция изъяла не наркотики, а обычные сладости.

Оказалось, что в пакетиках находился клубничный мармелад.

Однако полиция при задержании торговца нашла украденные мобильные телефоны и прибор для создания экстази. Задержанный так и не объяснил, зачем он решил измельчить два пакетика мармелада.

Французская полиция вместо наркотиков конфисковала мармелад - подробности курьеза (Фото) - фото 2

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Источник: https://crimezone.in.ua/proishestviya/2415-francuzskaja-policija-vmesto-narkotikov-konfiskovala-marmelad.html
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