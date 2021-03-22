Французская полиция вместо наркотиков конфисковала мармелад - подробности курьеза (Фото)

Недавно во Франции полиция проводила спецоперацию по изъятию крупной партии наркотиков. Представители парижской полиции задержали подозреваемых и изъяли пакеты с розовым порошком и гранулами, похожими на экстази.

Курьез дня: французская полиция конфисковала мармелад вместо экстази. Фото: 24tv.ua

Об осуществленной операции полиция отчиталась в своем Твиттере. На фото — два пакетика "незаконных препаратов". Изъятое полиция оценила в миллион евро.

Конфискованный товар был доставлен на токсикологическую экспертизу. Однако результаты исследования шокировали. Полиция изъяла не наркотики, а обычные сладости.

Оказалось, что в пакетиках находился клубничный мармелад.

Однако полиция при задержании торговца нашла украденные мобильные телефоны и прибор для создания экстази. Задержанный так и не объяснил, зачем он решил измельчить два пакетика мармелада.





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