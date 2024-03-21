Французский генерал рассказал, сколько войск способна перебросить в Украину его страна

Власти Франции могут отправить и применять на поле боя 60 тысяч войск. Французы могли бы задействовать, например, в Украине, одну 20-тысячную дивизию за 30 дней. Об этом сказал командующий сухопутным войском, генерал французской армии Пьер Шилль.

Пьер Шилль (фото из открытых источников)

Как сообщает Newsweek , генерал, комментируя слова президента Макрона о потенциальном размещении французских войск в Украине, сообщил, что они могли бы привлекать 20 тысяч военных в месяц в рамках коалиции и при этом командовать 60-тысячным контингентом войск.

Численность французской армии составляет 121 тысяч солдат и 24 тысяч резервистов.

"Хотите мира, готовьтесь к войне", — напомнил генерал крылатое латинское высказывание и объяснил, что "источники кризиса размножаются и связаны с риском разрастись".

Но прямо о планах по переброске войск конкретно в Украину, командующий не говорил.

Еще генерал Шилль обратил внимание на готовность французских военных к "самым тяжелым столкновениям".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кулеба объяснил, для каких целей Макрон готов отправить западные войска в Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении о возможности отправить западные войска в Украину имел в виду солдат, которые занимались бы обучением украинских военных на территории Украины.

Во время интервью для итальянского издания La Stampa Дмитрий Кулеба объяснил позицию Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки войск НАТО в Украину. По его словам, европейские лидеры запаниковали, однако Макрон не подразумевал, что западные войска будут вести активные боевые действия в Украине.

