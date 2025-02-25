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Французы имеют успешную традицию «нагибать» американцев: продолжит ли ее Макрон

Начал традицию «нагибать» американцев Шарль де Голль

сегодня, 15:29
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Ткачик Олеся

Президент Франции Эммануэль Макрон может стать главой "Европейского движения сопротивления" США, потому что есть у французов такая традиция – нагибать американцев, отметил эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов.

Французы имеют успешную традицию «нагибать» американцев: продолжит ли ее Макрон

Эммануэль Макрон

По его словам, когда-то это делал Шарль де Голль. Как напомнил эксперт, он в 1965 году решил, что французы не для того работают, чтобы держать свои богатства в американских бумажках.

"Ибо что такое доллары? Это просто зеленые фантики, которые США печатают в неограниченном количестве и меняют реальными ресурсами. Де Голль счел, что пора это прекращать, и заявил: Франция хочет золото", — подчеркнул Несвитайлов.

По его словам, по Бреттон-Вудской системе США были должны менять доллары на золото по фиксированному курсу – 35 долларов за унцию. Франция начала массово обменивать свои доллары, вывозить золото кораблями из Форт-Нокса и возвращать его во французские хранилища. Американцы нервничали, но ничего поделать не могли: сами же придумали правила.

В итоге, говорит Несвитайлов, США пришлось отменять золотой стандарт в 1971-м, потому что если бы все начали копировать французов, американские казны опустели бы за считанные годы.

"Можен ли Макрон на такой уровень фронды? Теоретически да. Практически – пока сложно сказать. Но если кто-то в Европе и может снова бросить вызов США, это французский президент. Потому что традиции – это святое", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Макрон провел встречу с Трампом, на которой позволял себе опровергать слова американского президента, при чем делал он это публично. Кроме того, он отстаивал Украину перед Трампом.




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Источник: https://www.facebook.com/nesvitaylov/posts/pfbid0FLAqxEsjPQWy94bTgc9naygumPouaa8WPBPLXYB4cA8XSuMUQy4XeqjEA9pdYgkdl
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