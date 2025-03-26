Где в Украине разместят миротворцев: Франция озвучила свой план

Силы сдерживания будут стоять на военных базах в Украине в тыловых районах, сообщил президент Франции Эманюэль Макрон.

Франция готова отправить миротворцев. Фото из открытых источников

"Миротворцы не будут на линии фронта и не будут на первой линии контакта, но будут силами, которые будут находиться на украинской земле и будут значительными силами сдерживания", — сказал Эманюэль Макрон.

По словам президента Франции, миротворцы могут учить украинских военных, обеспечивать логистику, а также станут сигналом Кремлю.

"Это сигнал, что если будет новая атака против Украины, то будут атакованы не только ВСУ, а также эти силы, наш развернутый контингент. А когда наш контингент в такой ситуации оказывается в прямом конфликте, он получает указания непосредственно от генштабов своих стран. И поэтому мы четко тогда будем действовать, мы не будем сейчас на фронте, но мы будем сейчас на фронте, но мы будем сейчас. погрузить в конфликт всю эту ситуацию, это Россия, если она снова задумает пойти на новую агрессию", – объяснил президенту Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что более 75% ранений российских солдат, полученных во время позиционных боевых действий в Украине, вызванных атаками украинских БПЛА, свидетельствует статистика российских военных медиков, опубликованная в номере "Военно-медицинского журнала" Минобороны России. Сообщается, что 20% опрошенных солдат получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, а 4% — от стрелкового оружия.