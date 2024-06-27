Главная оппозиционерка Франции пообещала помешать Макрону отправить войска в Украину

Марин Ле Пен пообещала упразднить решение Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину, если ее партия "Национальное объединение" (RN) сформирует правительство после предстоящих выборов. Ле Пен утверждает, что роль президента Франции как главнокомандующего вооруженными силами "является почетным званием" и ее выбор будущего премьер-министра изменит оборонную и внешнюю политику страны. Она также выразила мнение, что прямое участие Франции в российско-украинской войне, которую обсуждал Макрон, не целесообразно.

Марин Ле Пен (фото из открытых источников)

Ле Пен заявила в интервью, что, по ее мнению, именно премьер-министр контролирует "кошельки" страны, и поэтому он будет иметь большее влияние на политику, чем президент. Ее кандидат на должность премьер-министра Жордан Барделла установил четкие границы по военному участию в войне в Украине, утверждая, что президент не сможет ввести войска в Украину.

Ле Пен также отметила, что, по ее мнению, ее партия будет иметь абсолютное большинство на парламентских выборах, указывая на опросы, показывающие, что "Национальное объединение" набирает до 36% голосов избирателей, в то время как коалиция Макрона получает менее 20 %.

Она добавила, что конституция Франции четко определяет роль президента и премьер-министра и в условиях коабитации президент будет вынужден избрать премьер-министра из парламента, в котором доминирует оппозиция. Ле Пен выразила сомнение в том, как долго Макрон, ввиду своей гордости, сможет терпеть такую ситуацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Франция прекратит поддержку Украины . Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна намерена помогать Украине в долгосрочной перспективе безоговорочно. Заявление французского лидера прозвучало на фоне обеспокоенности Киева тем, что до власти могут дойти ультраправые политики, и тогда внешнеполитический курс Парижа может кардинально измениться.