Главные аспекты сильной речи Макрона: появятся ли европейские миротворцы в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации предупредил французов, что к 2030 году Россия мобилизует 3 миллиона военных и изготовит 4000 танков, и поэтому Европе нужно вооружаться. А еще Макрон на следующей неделе собирает начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине. О чем говорит это обращение лидера Франции и ЕС? Можно ли надеяться на скорые европейские миротворческие миссии в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Процесс согласования условий прекращения огня займет еще много времени

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова считает, что на скорую миротворческую миссию европейских стран не стоит надеяться.

"Процесс согласования условий прекращения огня займет еще много времени. Вполне возможно, что Россия будет категорически против. В принципе, они уже об этом говорят. Также и США могут иметь свою, отличающуюся, позицию по этому поводу. Но то, что Европа готовится к этому, – это хорошо. Ну, и хорошо, что Макрон взял на себя миссию лидера, координатора европейских усилий в этих вопросах. Также хорошо, что он ставит все это в контексте интересов Европы и европейской безопасности, показывает, как все это касается не только судьбы Украины, но и всей Европы", – прокомментировал эксперт.

Есть три аспекта заявления Макрона

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда так рассуждает:

"Заявление Эммануэля Макрона следует рассматривать в нескольких аспектах. Первый – это его заявка на лидерство в Европе. Она вполне очевидно, ведь он опирается на статус Франции, как постоянного члена Совета безопасности ООН, как страны, с ядерным оружием. И Макрон, видимо, стал первым европейским политиком, заявившим, что готов использовать ядерное оружие, как средство защиты, раскрыть ядерный зонтик. Во-вторых, я думаю, что Макрон очень хорошо осознает, что перед переговорами с Трампом, сам он поедет или со Стармером (премьер-министр Британии – ред.), не имеет значения, нужно формировать четкую переговорную позицию. И переговорная позиция европейского лидерства таким образом сформирована. В-третьих, нужно понимать, что Европа после Холодной войны вообще не готовилась к войне реальной".

Эксперт отмечает, что можно говорить о выделении больших сумм средств, но сами по себе средства не могут обеспечить работу каких-либо предприятий, развертывания их, то есть это требует значительного времени. И Европа объективно не может конкурировать с Соединенными Штатами, в которых самый большой в мире военный бюджет. Это надо понимать, с этим нужно подходить на основе реализма и соответствующим образом работать, подытожил Евгений Магда.

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