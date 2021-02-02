Избиение 15-летнего украинца в Париже: мать рассказала о состоянии ребенка

15-летний украинец Юрий Симканич, которого жестоко избили во Франции, вышел из комы спустя несколько дней после инцидента и сейчас находится на реабилитации. Об этом "Сегодня" рассказала его мать Наталья Крученик.



Юрий Симканич с мамой (фото из открытых источников)

"Слава Богу, Юрчик проснулся. Сейчас он приходит в себя, говорит, ходит и кушает. Нас перевели в реабилитационный центр. Сколько там предстоит быть – не знаем", – отметила она.

Женщина добавила, что к правоохранителям, которые расследуют нападение, у нее претензий нет.

По официальным данным, в рамках расследования под стражу помещены 10 несовершеннолетних и один взрослый. Их подозревают в "покушении на убийство", "создании преступного сообщества с целью совершения преступления" и "краже с применением насилия".

Вслед за девятью подозреваемыми в причастности к жесточайшему нападению на украинского подростка Юрия Симканича 29 января задержано еще двое несовершеннолетних французов. Таким образом, всего в рамках расследования под стражу помещены 10 несовершеннолетних и один взрослый. Им обвиняю в "покушении на убийство", "создании преступного сообщества с целью совершения преступления" и "краже с применением насилия".

Тем временем, Юрий, которому недавно исполнилось 15 лет, перенес две операции, побывал в искусственной коме, но сейчас чувствует себя лучше. Отметим, после инцидента полиция Франции изучала возможность принадлежности украинского подростка к банде из района Богренель, известной как "RD4".

Напомним, деснянский районный суд Киева оштрафовал девятиклассника на сумму 100 тысяч гривен за избиение сверстника. Об этом сообщает издание "1NEWS". С родителей правонарушителя взыскано в пользу государства процессуальные издержки за привлечение экспертов во время досудебного расследования в размере 2097 грн. 40 коп.

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