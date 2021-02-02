Избиение 15-летнего украинца в Париже: мать рассказала о состоянии ребенка

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Ольга Чародий
15-летний украинец Юрий Симканич, которого жестоко избили во
Франции, вышел из комы спустя несколько дней после инцидента и сейчас находится
на реабилитации. Об этом "Сегодня" рассказала его мать Наталья
Крученик.
Юрий Симканич с мамой (фото из открытых источников)
Женщина добавила, что к правоохранителям, которые расследуют
нападение, у нее претензий нет.
По официальным данным, в рамках расследования под стражу
помещены 10 несовершеннолетних и один взрослый. Их подозревают в
"покушении на убийство", "создании преступного сообщества с
целью совершения преступления" и "краже с применением насилия".
Вслед за девятью подозреваемыми в причастности к жесточайшему нападению на украинского подростка Юрия Симканича 29 января задержано еще двое несовершеннолетних французов. Таким образом, всего в рамках расследования под стражу помещены 10 несовершеннолетних и один взрослый. Им обвиняю в "покушении на убийство", "создании преступного сообщества с целью совершения преступления" и "краже с применением насилия".
Тем временем, Юрий, которому недавно исполнилось 15 лет, перенес две операции, побывал в искусственной коме, но сейчас чувствует себя лучше. Отметим, после инцидента полиция Франции изучала возможность принадлежности украинского подростка к банде из района Богренель, известной как "RD4".
Напомним, деснянский районный суд Киева оштрафовал девятиклассника на сумму 100 тысяч гривен за избиение сверстника. Об этом сообщает издание "1NEWS". С родителей правонарушителя взыскано в пользу государства процессуальные издержки за привлечение экспертов во время досудебного расследования в размере 2097 грн. 40 коп.
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