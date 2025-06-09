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Израиль задержал яхту Греты Тунберг с активистами: реакция Макрона

Эмманюэль Макрон выдвигает требования к Израилю из-за задержанной яхты на которой находилась Грета Тунберг.

сегодня, 16:40
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Slava Kot

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль как можно скорее вернуть французских граждан, задержанных у побережья сектора Газа. На яхте "Медлин", которая перевозила гуманитарную помощь палестинцам, находились шесть граждан Франции.

Израиль задержал яхту Греты Тунберг с активистами: реакция Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Елисейский дворец опубликовал заявление Макрона, в котором он призвал "разрешить задержанным как можно скорее вернуться во Францию". Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заверил, что его министерство "находится на связи с израильскими властями, чтобы предотвратить любые инциденты". По словам Барро, министерство предупредило граждан Франции о рисках, связанных с их действиями.

На борту задержанной яхты "Медлин" находились 12 человек, в том числе граждане Франции, Германии, Бразилии, Турции, Швеции, Испании и Нидерландов. Среди них была также шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Организатор поездки коалиция "Флотилия свободы" протестует против блокады Газа и ведения войны Израилем. По их словам, активистов "похитили израильские войска" с судна, которое имело гуманитарную миссию. Подобную позицию заняла левая партия "Несокрушимая Франция", назвавшая действия Израиля "незаконными", ведь судно было захвачено в международных водах. Партия призвала французов выйти на протесты в Париже и других городах.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что яхту задержали и перенаправили в порт в Израиле. Пассажиров вернут в их страны, а помощь, которую они привезли, будет доставлена в сектор Газа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Великобритании и Франции ведут переговоры о признании Палестины.

Также "Комментарии" писали о том, как экоактивистка Грета Тунберг обратилась к украинцам.



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