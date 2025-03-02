Как отказ США от Украины угрожает мировой безопасности: заявление Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резким заявлением о поддержке Украины со стороны США. По его словам, отказ Америки от оказания поддержки Киеву может иметь серьезные последствия для мировой безопасности. Он также подчеркнул, что любое ослабление отношений между Вашингтоном и Киевом только усиливает угрозы России и Китая. Макрон взял на себя роль посредника, позвонив по телефону президентам Украины и США, чтобы успокоить ситуацию после напряженных моментов на этой неделе.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

В интервью La Tribune Макрон сделал несколько ключевых заявлений, в частности отметил, что отделение Украины от международного сообщества не является в интересах США. "Мы все стремимся к миру, но справедливый и длительный мир невозможен без участия Украины", — отметил президент Франции. По его словам, если США согласятся на прекращение огня без обеспечения безопасности для Украины, это не только ослабит украинскую оборону, но снизит геостратегический потенциал Америки в борьбе с агрессией России и Китая.

Макрон также выразил серьезную обеспокоенность по поводу агрессии России на европейских границах. Он предупредил, что без должной реакции международного сообщества Кремль может продолжить экспансию, в частности, в Молдову и Румынию. Однако президент Франции оставил надежду на достижение устойчивого мира, отметив, что это все еще возможно.

На саммите, который пройдет 6 марта, Макрон надеется на увеличение поддержки для Украины и инициирование масштабного финансирования через Европейскую комиссию. Это станет важным шагом в обеспечении стабильности в регионе и укреплении европейской безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что прекращение американской военной помощи может стать переломным моментом в войне России против Украины. Аналитики предостерегают: Кремль сразу активизирует наступательные действия, а в Москве это воспримут как сигнал к безнаказанности. В Вашингтоне продолжаются дебаты, но в ISW уже определили возможные последствия такого решения.



