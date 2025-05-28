Как выглядела Брижит Макрон в молодости (ФОТО)

Первая леди Франции Брижит Макрон оказалась в центре внимания общественного интереса из-за короткого видео, снятого на борту президентского самолета. Запись, на которой Брижит дает "пощечину" Эмманюэлю Макрону, вызвала информационный взрыв предположений о "ссоре" между парой.

Брижит Макрон. Фото: Benoit Tessier/POOL/EPA

Президент Франции быстро развеял слухи о ссоре с первой леди, назвав инцидент "шуткой". По его словам, супружеские развлечения и движения Брижит Макрон неправильно поняли.

Несмотря на это, запись вызвала волну интереса к частной жизни президентской пары. В СМИ начали появляться архивные фотографии Брижит Макрон многолетней давности. Пользователи в соцсетях активно интересуются, как выглядела первая леди Франции в молодости.

Брижит Макрон

Среди немногих доступных в сети фото Брижит Макрон преимущественно представлены черно-белыми снимками 1980-х и 1990-х годов.

Брижит Макрон

13 апреля 2025 года Брижит Макрон отметила свое 72-летие. Брижит Макрон старше 47-летнего президента Франции Эмманюэля Макрона почти на 25 лет. Она была его школьной учительницей в лицее Амьена. Их отношения начали формироваться когда Эммануэлю было всего 15. Ради будущего с Мароном Брижит рассталась с мужем и переехала в Париж.

Эммануэль и Брижит Макрон в молодые годы

В 2007 году пара официально вышла замуж. С тех пор они остаются одной из известнейших пар в политическом мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как мировые политики выглядели в молодые годы: от Байдена и Макрона до Шольца и Зеленского.

Также "Комментарии" писали об американской блоггерке Кендес Овенсе, которая считает, что Брижит Макрон родилась мужчиной.