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Катастрофа МАУ: Франция подтвердила получение "черных ящиков" из Ирана

Бортовые самописцы с Боинга МАУ, который потерпел крушение над Тегераном, прибыли во Францию

сегодня, 16:45
Автор:

Екатерина Белоброва
Катастрофа МАУ: Франция подтвердила получение "черных ящиков" из Ирана

Бюро расследований Франции заявило, что завтра, 20 июля, бортовые самописцы с пассажирского "Боинга" Международных Авиалиний Украины, который потерпел крушение над Тегераном 8 января 2020 года, поступят в их ведомство для начала расшифровки. Об этом передает французское агентство ATF.

Международные эксперты начнут изучение "черных ящиков" сразу после получения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран передал во Францию бортовые самописцы с пассажирского украинского самолета, который был сбит двумя ракетами. Так, "черные ящики" прошли долгий путь из Ирана, где не смогли их расшифровать за неимением нужной техники (а ее, как заявил Иран, приобрести не вышло из-за пандемии) во Францию. Бортописцы украинского пассажирского самолета прибыли во Францию в субботу 18 июля. Как заявили в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, самописцы будут в агентстве с понедельника.

Сообщалось также, что данные с "ящиков" изучат 20 специалистов из разных стран. Ожидается, что самописцы содердат информацию о последних моментах перед тем, как самолет был сбит ракетами и потерпел крушение.


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