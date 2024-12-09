Когда Украина должна начать переговоры с РФ: Франция озвучила свою позицию

Украина должна сама решать, когда она будет готова вести переговоры о прекращении войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью радио France Info заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Франция. Фото: из открытых источников

Французский топ-дипломат заявил, что Киев должен начинать вероятные переговоры с РФ с позиции силы. Переговоры могут быть успешны только, когда Киев будет иметь уверенные позиции на них.

СМИ напоминает, что заявление Барро прозвучало после трехсторонних переговоров избранного главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже 7 декабря.

Встреча состоялась по инициативе Макрона и предшествовала участию трех лидеров в церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери.

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Также издание "Комментарии" сообщало – издание The Wall Street Journal пишет о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский начинает постепенно смягчать свою позицию по войне с Россией, намекая на то, что Украина может согласиться на прекращение борьбы за оккупированные территории в обмен на членство в НАТО. Следовательно, риторика первых лиц Украины изменилась по сравнению с риторикой, которая звучала в 2023 году, когда говорилось об обязательном выходе на границы 1991 года. Теперь же Киев делает упор на возможность дипломатического урегулирования войны. О чем говорит смена риторики президента? Действительно ли Украина сигнализирует, что готова к переговорам и компромиссам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



