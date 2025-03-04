Ле Пен неожиданно критикует решение Трампа в отношении Украины

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Slava Kot
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен неожиданно раскритиковала решение президента США Дональда Трампа остановить помощь Украине от Соединенных Штатов. Ранее Ле Пен последовательно критиковала военную помощь Украине и призывала к дипломатическому окончанию войны.
Марин Ле Пен. Фото из открытых источников
Марин Ле Пен в интервью Le Figaro прокомментировала решение Трампа приостановить военную помощь Украине.
По ее словам, такой шаг Трампа заслуживает осуждения, поскольку оказался жестоким в отношении военных Украины на войне против России.
Марин Ле Пен ранее выступала против введения французских войск в Украину, подчеркивая, что идея общей европейской армии "иллюзорна" и что Франция, помогая Украине, "должна помнить о своих национальных интересах". Ле Пен также выступила против недавней идеи "ядерного зонта" Франции для других европейских стран.
Отметим, что Ле Пен после аннексии Крыма в 2014 году поддержала политику России, а в 2017 году посетила Кремль и встретилась с Владимиром Путиным, которого назвала патриотом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как правительство Франции отреагировало на прекращение военной помощи от США.
Также "Комментарии" писали о дерзком заявлении Медведева о прекращении помощи Украине от США.
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