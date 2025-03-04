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Ле Пен неожиданно критикует решение Трампа в отношении Украины

Марин Ле Пен с осуждением отнеслась к жестокому решению Дональда Трампа о прекращении помощи Украине.

4 марта 2025, 16:48
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Автор:
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Slava Kot

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен неожиданно раскритиковала решение президента США Дональда Трампа остановить помощь Украине от Соединенных Штатов. Ранее Ле Пен последовательно критиковала военную помощь Украине и призывала к дипломатическому окончанию войны.

Ле Пен неожиданно критикует решение Трампа в отношении Украины

Марин Ле Пен. Фото из открытых источников

Марин Ле Пен в интервью Le Figaro прокомментировала решение Трампа приостановить военную помощь Украине.

"Никто не может заставить Соединенные Штаты продолжать поддержку, если они больше ее не хотят оказывать, но Украине не дали разумного времени", – сказала Ле Пен.

По ее словам, такой шаг Трампа заслуживает осуждения, поскольку оказался жестоким в отношении военных Украины на войне против России.

"Это очень жестоко в отношении украинских военных, патриотически защищающих свою страну. Жестокость этого решения заслуживает осуждения", — добавила Ле Пен.

Марин Ле Пен ранее выступала против введения французских войск в Украину, подчеркивая, что идея общей европейской армии "иллюзорна" и что Франция, помогая Украине, "должна помнить о своих национальных интересах". Ле Пен также выступила против недавней идеи "ядерного зонта" Франции для других европейских стран.

Отметим, что Ле Пен после аннексии Крыма в 2014 году поддержала политику России, а в 2017 году посетила Кремль и встретилась с Владимиром Путиным, которого назвала патриотом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как правительство Франции отреагировало на прекращение военной помощи от США.

Также "Комментарии" писали о дерзком заявлении Медведева о прекращении помощи Украине от США.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/politique/marine-le-pen-condamne-la-brutalite-de-la-decision-des-etats-unis-de-suspendre-l-aide-a-l-ukraine-20250304
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