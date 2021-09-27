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Лукашенко с Путиным планируют предпринимать действия против военных баз США на территории Украины

Лукашенко заявил, что с Путиным против Украины предпримут "какие-то действия"

сегодня, 14:55
Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что у него есть договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно того, чтобы предпринимать "какие-то действия" в ответ на якобы разворачивание на территории Украины американских военных баз США. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Лукашенко со ссылкой на доклад руководства силового блока Беларуси об обстановке на госгранице от 27 сентября.

Лукашенко с Путиным планируют предпринимать действия против военных баз США на территории Украины

Александр Лукашенко Фото: Украинская правда

Лукашенко заявил, что его очень сильно беспокоит ситуация в странах, с которыми граничит Беларусь, ведь власти этих стран сегодня используют одну лишь линию, которая направлена на конфронтацию с Беларусью. 

Самым печальным Александр Лукашенко назвал то, что происходит в Украине. По словам Лукашенко, у него есть информация от белорусских спецслужб, которые сигнализируют, что на территории Украины функционируют учебно-тренировочные лагеря, где обучают людей, как противостоять Беларуси. Более того, возмутился Александр Лукашенко, в Украину продолжают уезжать беглые белорусские оппозиционеры.

Самопровозглашённый президент Беларуси подчеркнул, больше всего его беспокоит тот факт, что США под видом создания учебно-тренировочных центров создают на территории Украины свои военные базы. Такие шаги Вашингтона вблизи белорусской границы не могут остаться без ответа Минска.

Лукашенко рассказал, что он уже неоднократно обсуждал этот важный вопрос по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. В итоге пришли к обоюдному согласию, что "надо предпринимать какие-то действия". Если же и дальше не реагировать, то вскоре на границе России и Беларуси будет создана неприемлемая ситуация.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко заявил, что Украина должна считаться с позицией Беларуси, прежде, чем вступать в НАТО.


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Источник: https://president.gov.by/ru/events/doklad-ob-obstanovke-na-gosudarstvennoy-granice-belarusi
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