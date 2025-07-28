Макрон дал обещание Зеленскому: почему Украине вскоре должно стать легче на фронте

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Кравцев Сергей
Франция продолжит усиливать помощь Украине и давление на страну-агрессора. Такое обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому дал французский президент Эммануэль Макрон по итогам их телефонного разговора.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
По словам Макрона, говорили также и о важности борьбы с коррупцией "во главе с независимыми и полностью эффективными институтами".
Президент Франции отметил, что Европа разделяет убеждение, что сегодня Украина также отличается от России тем, что, несмотря на войну, она остается живой демократией – и, что она полна решимости продолжать движение вперед на своем европейском пути.
Также лидеры стран обсудили укрепление сотрудничества между Францией и Украиной.
Владимир Зеленский в свою очередь также сообщал, что провел хороший и предметный разговор с Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили основные оборонные нужды Украины, прежде всего, укрепление ПВО. Также они говорили о поставках дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale.
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