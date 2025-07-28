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Макрон дал обещание Зеленскому: почему Украине вскоре должно стать легче на фронте

Эммануэль Макрон сделал заявление о дальнейшей поддержке Украины в войне

28 июля 2025, 07:00
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Кравцев Сергей

Франция продолжит усиливать помощь Украине и давление на страну-агрессора. Такое обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому дал французский президент Эммануэль Макрон по итогам их телефонного разговора.

Макрон дал обещание Зеленскому: почему Украине вскоре должно стать легче на фронте

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Я подтвердил поддержку Франции: мы будем продолжать усиливать нашу помощь Украине и увеличивать давление на Россию, которая должна наконец согласиться на прекращение огня, что откроет путь к переговорам, которые приведут к прочному и длительному миру при полном привлечении Европы", – написал французский лидер в соцсети Х.

По словам Макрона, говорили также и о важности борьбы с коррупцией "во главе с независимыми и полностью эффективными институтами".

Президент Франции отметил, что Европа разделяет убеждение, что сегодня Украина также отличается от России тем, что, несмотря на войну, она остается живой демократией – и, что она полна решимости продолжать движение вперед на своем европейском пути.

Также лидеры стран обсудили укрепление сотрудничества между Францией и Украиной.

Владимир Зеленский в свою очередь также сообщал, что провел хороший и предметный разговор с Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили основные оборонные нужды Украины, прежде всего, укрепление ПВО. Также они говорили о поставках дополнительных ракет в системы SAMP/T и Crotale.

"Подробно обсудили наш евроинтеграционный путь. Договорились работать над поиском решений, позволяющих открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и дальше двигались синхронно. Мы также говорили о работе полностью функционирующей антикоррупционной инфраструктуры Украины", — сообщал Зеленский.

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Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1949451128396988484
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