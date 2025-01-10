Макрон и Стармер утирают нос Трампу и делают Америку «слабой»: о чем идет речь

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели встречу 10 января в загородной резиденции британских премьеров Чекерс. Основной темой переговоров стала ситуация в Украине, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

Франция и Британия

Встреча была сосредоточена на международных вопросах, в частности ситуации в Украине, событиях на Ближнем и Среднем Востоке, а также на укреплении отношений между Великобританией и Европейским Союзом. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества между Францией и Великобританией накануне франко-британского саммита, запланированного на лето.

"В центре обсуждений была ситуация в Украине. Оба лидера подтвердили готовность к тесной координации для поддержки Украины столько, сколько будет необходимо. Они отметили важность продолжения предоставления необходимого оборудования для обороны украинской территории и обеспечения устойчивой финансовой поддержки Украины после 2025 года", — говорится в коммюнике.

Отдельно лидеры подчеркнули необходимость предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы предотвратить предстоящую агрессию.

На двустороннем уровне лидеры Франции и Британии обсудили предстоящий франко-британский саммит как возможность усилить сотрудничество в таких областях, как оборона, энергетический переход, развитие искусственного интеллекта, миграционная политика и культурные обмены.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено в течение нескольких недель после возвращения Дональда Трампа к власти. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.



