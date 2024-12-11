Макрон инициирует миротворческую миссию: сколько военных могут отправить в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву, где с руководством Польши обсудит миротворческую миссию по защите суверенитета Украины, если будет подписано мирное соглашение с Россией.

В Украину могут отправить миротворцев. Фото из открытых источников

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гранд рассказал, что во время встречи с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом французский лидер мог сообщить о готовности Европы взять на себя миссию защиты украинского суверенитета.

Сообщается, что Франция предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что россияне не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Эксперт института Эли Тененбаум сообщила, что военный контингент может насчитывать 5 бригад (около 40 тысяч военнослужащих). Командование одной бригадой может быть поручено Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных "прорывов", рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать. "Военно-политическое руководство должно наконец-то провести нормальную мобилизацию и улучшить материально-финансовое обеспечение пехоты. И, конечно, учебные центры должны начать учить современной войне, а не опыту Второй мировой. Знаю, что процессы реформирования запущены, но пока идут очень медленно", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ потеряли контроль над шахтой "Центральная" в Торецке, сообщил украинский военный с позывным "Мучной". Россияне в Торецке пытаются выбить украинские войска из районов к западу и северо-западу от терриконов. "ВСУ держат эти остатки. Цена очень велика, даже за малые куски территории, где проходят ожесточенные бои", — добавил он.