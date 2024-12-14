Макрон инициирует стратегическое решение для Украины: важные подробности

Французский президент Эммануэль Макрон вынесет на обсуждение на саммите лидеров ЕС, который состоится 18-19 декабря, вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при прекращении огня.

Макрон поддержал Украину. Фото из открытых источников

По словам собеседника "Радио Свобода", дискуссия в Европе о миротворческой миссии в Украине неизбежна, учитывая приход к власти в США Дональда Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации по войне в Украине. О миротворцах Макрон говорил во время визита в Варшаву.

По словам чиновников Евросоюза, тема европейских миротворцев в Украине "очень сырая" и "находится на уровне идеи".

Как известно, главы Польши и Хорватии уже выступили против отправки своих войск в Украину, а в немецком правительстве назвали этот вопрос неактуальным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что планы Парижа разместить на территории Украины миротворческую миссию в составе пяти бригад военнослужащих НАТО касаются ситуации во время войны на Донбассе, когда длина фронта была значительно меньше, чем теперь, а СМИ о них написали, потому что в дискуссии о миротворческой миссии для Украины произошло недоразумение. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал австрийский военный эксперт Густав Грессель, пишет издание "Deutsche Welle".

"После полномасштабного вторжения России в Украину эта идея, конечно, отпала, и не только потому, что фронт стал гораздо длиннее и в Европе нет войск, чтобы действительно как-то защищать его с помощью постоянных миротворческих войск", — приводит слова политолога издания.

