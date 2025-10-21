Макрон из-за встречи Трампа с Путиным перешел на жесткий ультиматум: в чем причина

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку возможной встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, однако выдвинул немаловажное условие.

Эммануель Макрон. Фото: France 24

В ходе официального визита в Словению Макрон подчеркнул, что в любых переговорах, касающихся Украины и безопасности Европы, обязательно должны участвовать представители Киева и европейских стран.

"Это положительно, что президенты могут встретиться для обсуждения двусторонних вопросов. Однако, если речь идет о судьбе Украины, украинская сторона должна присутствовать за переговорным столом. Так же, когда затрагиваются вопросы безопасности Европы, европейские страны должны участвовать в диалоге", — подчеркнул Макрон.

В то же время, испанское издание El Pais со ссылкой на источники в ЕС отмечает, что среди европейских лидеров эта встреча вызывает серьезное недовольство и считается "политическим кошмаром". Представители ЕС и НАТО оказались в затруднительном положении, ведь война на территории европейской страны обсуждается без привлечения самого союза.

Политтехнолог Виталий Бала добавил, что выбор Будапешта для встречи — сознательный политический сигнал со стороны Трампа. Это, по его мнению, удар по авторитету Европейского Союза и Международного уголовного суда, ведь президент США стремится нивелировать решение МКС по поводу ордеров на арест Путина и его сообщников.

