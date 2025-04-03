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Макрон кардинально выступил против Трампа: чего требует лидер Франции

2 апреля президент Соединенных Штатов Америки объявил о введении новых пошлин на импортные товары из разных стран.

сегодня, 19:30
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Клименко Елена

Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на введение новых пошлин призвал компании приостановить инвестиции в Соединенные Штаты Америки.

Макрон кардинально выступил против Трампа: чего требует лидер Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: 24 Канал

Французский лидер сообщил, что Париж вместе с Европейской комиссией обсуждают пути противостояния тарифам, которые ввел американский президент Дональд Трамп. Как передает Financial Times, они рассматривают разные варианты, не исключая ничего.

Макрон призвал представителей бизнеса оставаться едиными и решительными, а не заключать разовые соглашения или объявлять об инвестициях, чтобы договориться со Штатами об исключениях:

"Каким бы было послание от крупных европейских игроков, инвестирующих миллиарды евро в американскую экономику в то время, когда они бьют по нам? Нам нужна солидарность".

2 апреля президент Соединенных Штатов Америки объявил о введении новых пошлин на импортные товары из разных стран, аргументируя это необходимостью защиты американской промышленности и рабочих мест.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предупредила о возможных серьезных последствиях для глобальной экономики. ЕС рассматривает возможность введения соответствующих мер, включая пошлины на американские товары.

Следует отметить, что финансовые рынки уже отреагировали на объявление резким падением основных индексов.

Портал "Комментарии" писал, что спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для 260 стран и территорий. По его словам, российский рынок может оказаться привлекательным для попавших под новые тарифы США.



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