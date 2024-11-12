Макрон намекнул, что одним решением Трампа не будет решен исход войны в Украине

Единственный путь к переговорам в российско-украинской войне – оказывать полную поддержку Вооруженным силам Украины столько, сколько потребуется. Как передает портал "Комментарии", такое заявление после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Париже сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Французский лидер заявил, что считает дальнейшую поддержку Украины приоритетом и что никакие решения об Украине не должны приниматься без Украины.

Эммануэль Макрон отметил, что дальнейшая поддержка Украины должна оставаться безоговорочным приоритетом, и акцентировал, что привлечение северокорейских военных на стороне России является серьезной эскалацией.

"Для безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс. Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе – без европейцев", – заявил Макрон.

Президент продолжил, что Европа долгое время избегала брать на себя ответственность за свою безопасность, и после этого напомнил о своей идее восстановления "стратегической автономии" Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли Украина остаться без помощи ЕС: какую формулу предложат Киеву.

Также издание "Комментарии" сообщало – американский Институт изучения войны пересматривает свою предыдущую оценку, согласно которой российские войска вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области. Теперь же аналитики пишут, что данный прогноз был неверным.



