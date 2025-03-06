Макрон не принесет мир Украине: названа неожиданная причина

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с речью к нации, в которой заявил, что Россия стала главной угрозой Европе. Также он добавил, что нельзя доверять соглашениям с РФ и подчеркнул, что она продолжает перевооружаться, тратя 40% своего бюджета на оборону. К 2030 году планирует мобилизовать 300 000 солдат и совершить 4000 танков. Также Макрон подчеркнул, что мир в Украине нельзя строить по любой цене и под российским диктатом, и он не может быть капитуляцией Украины, при этом подчеркнув, что Европа подготовила свой мирный план для Украины.

Эммануэль Макрон

Как говорит политолог Роман Пономаренко, Макрон понимает высокую вероятность столкновения с Россией, недаром назвал ее прямой угрозой.

"Из этого следует, что Европе не нужен мир в Украине. Нынешняя война выгодна европейцам, потому что Украина приковала к себе все российские силы и ежедневно утилизирует их солдат и технику. Очевидно, пока фронт в Украине открыт, Путин не будет начинать новую войну, тем более с НАТО. И пока в Украине продолжается война, у Европы есть время на укрепление своей обороны", — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его убеждению, надеяться на план мира от Макрона не стоит. Впрочем, добавляет эксперт, в этой игре открытым остается вопрос, как Европа планирует дальше поддерживать Украину, в условиях прекращения военной помощи от США, потому что арсеналы уже исчерпаны, а то, что у них осталось, европейцы будут беречь для себя.

В этом контексте Пономаренко напомнил, что Минобороны ФРГ заявило, что Германия уже достигла предела возможностей передачи Украины оружия из своих арсеналов. Быстрого выделения финансирования и восстановления запасов тоже не стоит ждать. Дело в том, что, как отметило издание Spiegel, Франция и Германия имеют огромную задолженность и практически не имеют возможности маневра в своих национальных бюджетах, что резко тормозит принятие новых пакетов поддержки Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ руками Беларуси может организовать вторжение в Польшу.



