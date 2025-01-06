Макрон неожиданно раскритиковал Илона Маска: почему президент Франции решил указать миллиардеру на его место

Европейские лидеры продолжают выражать свое недовольство по поводу вмешательства Илона Маска в политику стран ЕС. В этот раз в адрес основателя SpaceX и Tesla высказался президент Франции Эммануэль Макрон, о чем сообщает издание Politico.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Кто мог себе представить десять лет назад, если бы нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и напрямую вмешается в выборы, в частности, в Германии", — отметил он во время своего выступления в Елисейском дворце.

Журналисты напомнили, что ранее Маск подвергся критике и со стороны премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. 6 декабря он заявил, что его беспокоит тот факт, что человек с таким большим влиянием может быть столь активно вовлечен в политические процессы других стран.

В то же время указывается, что Макрон и Маск имеют достаточно теплые отношения. В частности, миллиардер стал участником торжеств в честь открытия Собора Парижской Богоматери вместе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в декабре 2024 года, а на прошлой неделе он пожертвовал 100 терминалов Starlink на пострадавший от циклона французский архипелаг Майотта.

Также Маск приглашал Макрона и Трампа в Париж на саммит по искусственному интеллекту, который должен пройти в феврале. Кроме того, президент Франции неоднократно выражал желание сотрудничать с новой администрацией США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск устроил скандальный опрос. Американский миллиардер и владелец платформы X Илон Маск снова оказался в центре международного скандала. На этот раз он задал вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты "освободить народ Великобритании от тиранического правительства".

Илон Маск в последние недели начал активно критиковать британское правительство из-за их реакции на скандалы, связанные с преступлениями против детей. Особое внимание он уделил премьер-министру Киру Стармеру и министерству безопасности Джесси Филлипс. Маск назвал Филлипс "аплогетом геноцида изнасилований" и призвал к устранению Стармера, обвиняя правительство в ненадлежащей борьбе с эксплуатацией детей.

