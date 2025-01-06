logo

BTC/USD

100757.56

ETH/USD

3633.00

LTC/USD

110.63

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон неожиданно раскритиковал Илона Маска: почему президент Франции решил указать миллиардеру на его место
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон неожиданно раскритиковал Илона Маска: почему президент Франции решил указать миллиардеру на его место

Макрон заявил, что Маск поддерживает новое международное реакционное движение

6 января 2025, 22:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Европейские лидеры продолжают выражать свое недовольство по поводу вмешательства Илона Маска в политику стран ЕС. В этот раз в адрес основателя SpaceX и Tesla высказался президент Франции Эммануэль Макрон, о чем сообщает издание Politico.

Макрон неожиданно раскритиковал Илона Маска: почему президент Франции решил указать миллиардеру на его место

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Кто мог себе представить десять лет назад, если бы нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и напрямую вмешается в выборы, в частности, в Германии", — отметил он во время своего выступления в Елисейском дворце.

Журналисты напомнили, что ранее Маск подвергся критике и со стороны премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. 6 декабря он заявил, что его беспокоит тот факт, что человек с таким большим влиянием может быть столь активно вовлечен в политические процессы других стран.

В то же время указывается, что Макрон и Маск имеют достаточно теплые отношения. В частности, миллиардер стал участником торжеств в честь открытия Собора Парижской Богоматери вместе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в декабре 2024 года, а на прошлой неделе он пожертвовал 100 терминалов Starlink на пострадавший от циклона французский архипелаг Майотта.

Также Маск приглашал Макрона и Трампа в Париж на саммит по искусственному интеллекту, который должен пройти в феврале. Кроме того, президент Франции неоднократно выражал желание сотрудничать с новой администрацией США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск устроил скандальный опрос. Американский миллиардер и владелец платформы X Илон Маск снова оказался в центре международного скандала. На этот раз он задал вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты "освободить народ Великобритании от тиранического правительства".

Илон Маск в последние недели начал активно критиковать британское правительство из-за их реакции на скандалы, связанные с преступлениями против детей. Особое внимание он уделил премьер-министру Киру Стармеру и министерству безопасности Джесси Филлипс. Маск назвал Филлипс "аплогетом геноцида изнасилований" и призвал к устранению Стармера, обвиняя правительство в ненадлежащей борьбе с эксплуатацией детей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-elon-musk-new-international-reactionary-movement/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
Теги:

Новости

Все новости