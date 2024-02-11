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Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали причину

Президент Франции упразднил запланированный визит по соображениям безопасности

сегодня, 17:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Французский президент Эммануэль Макрон отложил свой визит в Украину из соображений безопасности. Об этом пишет издание Challenges.

Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали причину

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Первый двусторонний визит Макрона, который запланирован на 13-14 февраля, переносится", – говорится в сообщении издания.

В сообщении говорится, что свою поездку в Киев также отменили представители союза французских предпринимателей (Medef).

СМИ пишет, что президент Франции также должен был посетить Одессу и объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, выплачиваемого в виде пожертвований для гражданских проектов, осуществляемых французскими малыми и средними предприятиями.

Издание из своих источников в Елисейском дворце сообщает, что визит Макрона перенесен, чтобы обеспечить его безопасность.

Французский президент в преддверии поездки в Украину хочет активизировать ее поддержку за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских партнеров.

Новая дата его визита в Украину не была определена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон объяснил, как будет действовать ЕС , если США перестанут помогать Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз должен быть готов помогать Украине больше, если США снизит поддержку Украины, или вообще откажется от нее.

Во время визита в Швецию Эммануэль Макрон встретился с местным премьером Ульфом Кристерссоном. На совместном брифинге президент Франции рассказал, как должен действовать ЕС в будущем, если США снизит помощь Украине.

По словам французского президента, европейские страны должны быть готовы поддерживать Украину "в долгосрочной перспективе".



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