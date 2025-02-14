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Макрон отреагировал на идею Зеленского о 200 тысячах миротворцев

Во Франции признается, что политика Трампа стала шоком для Европы.

сегодня, 19:45
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Лиля Воробьева

Возвращение Дональда Трампа к власти в США стало своеобразным "электрошоком" для Европы и должно подтолкнуть его к укреплению собственного потенциала безопасности. В то же время, размещение в Украине 200 тысяч европейских миротворцев является маловероятным сценарием. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Financial Times.

Макрон отреагировал на идею Зеленского о 200 тысячах миротворцев

Эмманюэль Макрон (фото из открытых источников)

Французский лидер выразил поддержку позиции администрации Трампа, подчеркивающей, что именно Европа должна отвечать за безопасность Украины. В то же время Макрон отметил, что запрос Владимира Зеленского по поводу 150-200 тысяч европейских миротворцев после завершения войны выглядит несколько "преувеличенным".

"Мы должны действовать здраво, реалистично, хорошо просчитывать каждый шаг, принимать взвешенные и согласованные решения", – подчеркнул президент Франции.

Комментируя возможные перспективы мирного урегулирования в Украине, Макрон предостерег от заключения соглашения, фактически означающего капитуляцию, подчеркнув, что это станет "отрицательным сигналом для всех", в том числе и для Соединенных Штатов.

"Главный вопрос сейчас состоит в том, действительно ли у президента Путина искреннее и непреклонное желание согласиться на прекращение огня. Мы все должны оставаться бдительными и действовать совместно", – отметил Макрон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский провел разговор с Макроном . Президент Украины во время официального визита в Польшу провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности дальнейшую поддержку Украины со стороны Парижа.

В Офисе президента отметили, что лидеры двух государств встретились после церемонии празднования 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в годы Второй Мировой войны. Как сообщили в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский выразил благодарность Эммануэлю Макрону за поддержку Украины и военную помощь.



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Источник: https://www.ft.com/content/1ee43b51-9d3a-47d2-adf6-3315c38e1c38
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