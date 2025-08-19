В США говорят, что первая леди Франции была мужчиной: реакция Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не мог оставить без ответа клеветнические утверждения о своей жене Брижит, которые распространяет американская блоггерша Кэндис Оуэнс. По его словам, именно поэтому они с первой леди Франции решили подать иск в США.

Эмманюэль и Брижит Макрон. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон в интервью изданию Paris Match рассказал новые детали популярной теории заговора, утверждающей, что Брижит Макрон якобы мужчина. Как пояснил французский президент, ранее подобные слухи распространялись только во Франции и ему советовали не подавать в суд, чтобы не привлечь излишнего внимания к этой теме.

"Это могло повлиять как эффект Стрейзанд, когда внимание к этой лжи только растет. Но теперь, когда это приобрело такой размах в США, мы должны были отреагировать", — сказал Макрон.

По его словам, иск в суд штата Делавер имеет целью "восстановить правду", а не ограничить свободу слова, как об этом заявляла блогерша Кэндис Оуэнс, активно распространявшая слухи о Брижит Макрон.

"Те, кто говорит вам об этой якобы свободе слова, – это те, кто запрещает журналистам входить в Овальный кабинет. Я этого не принимаю", – добавил президент Франции.

В июле стало известно, что супруги Макронов подали иск против Кэндис Оуэнс, обвиняя ее в "кампании глобального унижения" и "безжалостной травле" первой леди Франции. По мнению Макронов, целью Оуэнс было привлечь внимание к собственному подкасту.

Слухи о якобы "трансгендерности" Брижит Макрон появились еще в 2021 году после публикации во французском журнале Faits et Documents, известном сенсационными историями и теориями заговора. В материале утверждалось, что Брижит родилась как Жан-Мишель Тронье (имя ее брата), сменила пол и использовала якобы сфальсифицированные фотографии.

Французские власти и юристы назвали эти заявления откровенной ложью. Сама Брижит Макрон подала иски против лиц, распространявших клевету, назвав это "унижением достоинства и проявлением темной стороны социальных сетей". К примеру, так называемая "независимая журналистка" Наташа Рэй, была оштрафована в 2023 году за распространение ложной информации о первой леди Франции называя ее мужчиной.

