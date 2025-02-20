Макрон после второй экстренной встречи в Париже сделал заявление об Украине

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Кравцев Сергей
Европейские партнеры Украины имеют единую и четкую позицию относительно развязанной Россией войны, будут поддерживать Украину и в дальнейшем и возьмут на себя ответственность за мир и безопасность в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после экстренной встречи с коллегами из ЕС, а также из Канады, Исландии и Норвегии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится посте французского президента в сети X (Twitter).
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Президент отметил, что Франция вместе с партнерами разделяют позицию американского президента Дональда Трампа о прекращении развязанной РФ войны против Украины.
В своих усилиях ради мира европейские партнеры будут продолжать придерживаться таких принципов: Украина всегда должна быть включена, а ее права должны уважаться; мир должен быть длительным и сопровождаться надежными гарантиями, которые заслуживают доверия; беспокойство европейцев относительно безопасности должно быть учтено.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".
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