Макрон после второй экстренной встречи в Париже сделал заявление об Украине

Европейские партнеры Украины имеют единую и четкую позицию относительно развязанной Россией войны, будут поддерживать Украину и в дальнейшем и возьмут на себя ответственность за мир и безопасность в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после экстренной встречи с коллегами из ЕС, а также из Канады, Исландии и Норвегии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится посте французского президента в сети X (Twitter).

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

"Мы стоим вместе с Украиной и возьмем на себя полную ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", – заявил Макрон.

Президент отметил, что Франция вместе с партнерами разделяют позицию американского президента Дональда Трампа о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

В своих усилиях ради мира европейские партнеры будут продолжать придерживаться таких принципов: Украина всегда должна быть включена, а ее права должны уважаться; мир должен быть длительным и сопровождаться надежными гарантиями, которые заслуживают доверия; беспокойство европейцев относительно безопасности должно быть учтено.

"Мы убеждены в необходимости увеличения расходов на оборону и безопасность и наращивания потенциала для Европы и каждой из наших стран. Решение будет принято в ближайшие дни и недели", – заявил Макрон.

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