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Макрон прибыл в Киев с тремя посланиями к Украине: детали

Европейцы вместе с Соединенными Штатами готовы усилить давление на Россию

сегодня, 12:10
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер написал в соцсети Х (Twitter).

Макрон прибыл в Киев с тремя посланиями к Украине: детали

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Вернувшись в Киев, моя первая мысль – об украинцах. Более трех лет вы сопротивляетесь с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, на кону безопасность нашего континента", — отметил Макрон.

Президент Франции также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть объединённым. Поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.

Макрон подчеркнул, что во время своего визита в украинскую столицу он привез три сообщения. Первое – мир. Он должен быть справедливый и длительный мир и начаться он должен с полного и безусловного прекращения огня. 

“Это предложение, которое мы выдвинули вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия, с другой стороны, колеблется, ставит условия, тянет время и продолжает свою захватническую войну", — отметил президент Франции.

По его словам, если Москва будет продолжать блокирование мирной инициативы, то европейцы в тесной координации с Соединенными Штатами усилят давление на Россию. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг.

Второе сообщение – суверенитет Украины.

"Мирное соглашение, которое будет заключено, должно гарантировать безопасность. Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы движемся вперед вместе", — сообщил Макрон.

Макрон отметил, что третье сообщение – будущее.

"Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина — это наш горизонт. История наблюдает за нами", — добавил президент Франции.

Отметим, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая с визитом в Киев. Об этом говорится в прямой трансляции телемарафона.




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Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1921081873322713096
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