Макрон прибыл в Киев с тремя посланиями к Украине: детали

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер написал в соцсети Х (Twitter).
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Президент Франции также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть объединённым. Поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.
Макрон подчеркнул, что во время своего визита в украинскую столицу он привез три сообщения. Первое – мир. Он должен быть справедливый и длительный мир и начаться он должен с полного и безусловного прекращения огня.
По его словам, если Москва будет продолжать блокирование мирной инициативы, то европейцы в тесной координации с Соединенными Штатами усилят давление на Россию. Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг.
Второе сообщение – суверенитет Украины.
Макрон отметил, что третье сообщение – будущее.
Отметим, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая с визитом в Киев. Об этом говорится в прямой трансляции телемарафона.
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