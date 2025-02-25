Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности, предусматривающий отправку военных в Украину.

Макрон рассказал о гарантиях безопасности. Фото из открытых источников

"Войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, а будут присутствовать как гарантия", — уточнил французский лидер.

При этом Дональд Трамп заверил, что российский диктатор Владимир Путин не против размещения европейских войск в Украине.

Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее оцепили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "За три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "карман" перестал существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, то мы и будем выгребать. Даже не так. Украинский солдат продолжит расплачиваться своей жизнью и здоровьем за очередные безумные идеи командиров", — заявил он.