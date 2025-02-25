logo

BTC/USD

88818.38

ETH/USD

2415.09

LTC/USD

111.72

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция Макрон раскрыл план с гарантиями безопасности для Украины: важные детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон раскрыл план с гарантиями безопасности для Украины: важные детали

План предусматривает отправку в Украину европейских военных

сегодня, 00:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности, предусматривающий отправку военных в Украину.

Макрон раскрыл план с гарантиями безопасности для Украины: важные детали

Макрон рассказал о гарантиях безопасности. Фото из открытых источников

"Войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, а будут присутствовать как гарантия", — уточнил французский лидер.

При этом Дональд Трамп заверил, что российский диктатор Владимир Путин не против размещения европейских войск в Украине.

Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее оцепили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "За три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "карман" перестал существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, то мы и будем выгребать. Даже не так. Украинский солдат продолжит расплачиваться своей жизнью и здоровьем за очередные безумные идеи командиров", — заявил он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AHXHoM3HbUI
Теги:

Новости

Все новости