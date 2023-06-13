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Макрон рассказал, как Франция поможет украинскому контрнаступлению

Макрон пообещал, что Франция активизирует поставки оружия Украине, чтобы помочь контрнаступлению

сегодня, 10:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, пишет "Reuters".

Макрон рассказал, как Франция поможет украинскому контрнаступлению

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников


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"Мы сделали все, чтобы помочь. Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств", – заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что помощь будет продолжаться в ближайшие недели.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что недавно у него состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил начало контрнаступления украинской армии.

Отметим, ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Польши Анджей Дуда 12 июня в Париж провели переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Какие ожидания от встречи трех лидеров в Париже и собственно саммита НАТО, который состоится через месяц после этой встречи? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/
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