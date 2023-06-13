Макрон рассказал, как Франция поможет украинскому контрнаступлению

Страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, пишет "Reuters".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

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"Мы сделали все, чтобы помочь. Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств", – заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что помощь будет продолжаться в ближайшие недели.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что недавно у него состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил начало контрнаступления украинской армии.

Отметим, ВСУ продолжают поддавливать оккупационные войска в Запорожской области. Есть успехи и на Донецком направлении. При этом российская пропаганда, частью которой является и Минобороны, выдает традиционные заявления в стиле "всё по плану, украинцы несут значительные потери, Россия всех победит". Что можно сказать о происходящем сейчас на всех фронтах российско-украинской войны, включая информационный? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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