Макрон рассказал, какое решение придется принять Европе по Украине из-за США

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу найти новые финансовые решения для Украины, в связи с тем, что США до сих пор задерживают обещанный пакет помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BFMTV".

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Лидер французов признал, что, столкнувшись с непонятной ситуацией в США по помощи Украине, европейцы должны быть готовыми принимать непростые решения.

"В этом суть того, о чем я говорил в феврале прошлого года: мы, европейцы, должны делать больше и быстрее, но если американского финансирования нет, то мы, европейцы, должны мобилизоваться и, как европейцы, найти новые финансовые решения", — подчеркнул президент Франции.

Он сообщил, что сейчас они вместе с Германией работают над поиском новых способов финансирования Украины.

"Мы работаем над этим бок о бок с Германией, и у нас была возможность обеспечить первое финансирование, европейский платежный механизм, бюджетную помощь, а значит, знаменитые 50 миллиардов, о которых мы решили в феврале для Украины, но, возможно, нам придется решить сделать больше, если американской помощи не будет", — подчеркнул он.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа не может отказаться от Украины, потому что она находится "за 1500 километров отсюда". Он подчеркнул, что помощь Украине — это безопасность Европы.

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