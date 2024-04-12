Макрон рассказал, какое решение придется принять Европе по Украине из-за США

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу найти новые финансовые решения для Украины, в связи с тем, что США до сих пор задерживают обещанный пакет помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BFMTV".
Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников
Лидер французов признал, что, столкнувшись с непонятной ситуацией в США по помощи Украине, европейцы должны быть готовыми принимать непростые решения.
Он сообщил, что сейчас они вместе с Германией работают над поиском новых способов финансирования Украины.
Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа не может отказаться от Украины, потому что она находится "за 1500 километров отсюда". Он подчеркнул, что помощь Украине — это безопасность Европы.
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