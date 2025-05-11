Макрон разгадал замысел Путина по поводу прямых переговоров: резкое заявление

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Ткачик Олеся
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с Украиной. В частности, он отметил, что это можно считать началом, однако этот шаг требует дальнейших действий со стороны российского руководства.
Эммануэль Макрон
Как сообщает AFP, во время общения с прессой в Перемышле, куда он прибыл после визита в Киев, Макрон назвал предложение Путина "первым шагом, но недостаточным". По его мнению, безусловное прекращение огня должно предшествовать переговорам, ведь Путин пытается выиграть время.
При этом днем ранее Эммануэль Макрон принимал участие в саммите "коалиции желающих" в Киеве. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию согласиться на безусловное и полное прекращение огня с 12 мая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.
При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ. Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.
Также "Комментарии" рассказывали , что Трамп тоже отреагировал на предложение Путина и выразил надежду, что войну России против Украины удастся прекратить.
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