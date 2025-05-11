Макрон разгадал замысел Путина по поводу прямых переговоров: резкое заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о готовности к прямым переговорам с Украиной. В частности, он отметил, что это можно считать началом, однако этот шаг требует дальнейших действий со стороны российского руководства.

Эммануэль Макрон

Как сообщает AFP, во время общения с прессой в Перемышле, куда он прибыл после визита в Киев, Макрон назвал предложение Путина "первым шагом, но недостаточным". По его мнению, безусловное прекращение огня должно предшествовать переговорам, ведь Путин пытается выиграть время.

"Безусловное прекращение огня не предшествует переговорам. Путин ищет выход, но хочет выиграть время", – сказал он журналистам в польском Перемышле на пути из Киева домой.

При этом днем ранее Эммануэль Макрон принимал участие в саммите "коалиции желающих" в Киеве. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию согласиться на безусловное и полное прекращение огня с 12 мая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 11 мая Путин дал пресс-конференцию, на которой заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Даже назвал дату – 15 мая.

При этом эксперты обращают внимание на несколько тревожных факторов. Во-первых, Путин хочет продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. То есть речь идет не о новом процессе, а о том, что раньше требовала РФ. Во-вторых, переговоры назначены на 15 мая, к этому времени Путин готовится ударить по Украине баллистикой.

Также "Комментарии" рассказывали , что Трамп тоже отреагировал на предложение Путина и выразил надежду, что войну России против Украины удастся прекратить.



