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Макрон решительно стремится остановить войну в Украине: что предложит Туску

Макрон обсудит с Туском введение миротворцев в Украину

сегодня, 17:09
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Ткачик Олеся

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которой ключевой темой станет возможность развертывания миротворческих сил в Украине после завершения активной фазы войны. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

Макрон решительно стремится остановить войну в Украине: что предложит Туску

Макрон и Туск

По словам дипломатов, во время обсуждения рассматривается идея создания миротворческой миссии численностью около 40 тысяч человек, в состав которой могли бы войти военные из разных стран. Однако конкретный состав миссии пока не уточняется.

Это предложение существенно отличается от предыдущих идей Макрона, в частности, по отправке военных инструкторов в Украину во время активной фазы боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность реализации этого плана, заявив: "Я вам откровенно скажу, мы можем думать и работать над позицией Эммануэля (Макрона)".

Кроме того, Зеленский напомнил на предложениях Макрона по поводу продвигавшихся ранее миротворцев.

"Помните, он предлагал, чтобы войска той или иной страны присутствовали на некоторых территориях Украины, что обеспечивало бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но перед этим мы должны иметь четкое понимание, когда Украина будет в ЕС, а когда Украина будет у НАТО", – подчеркнул президент.

Напомним, польская газета Rzeczpospolita сообщила, что обсуждение потенциальной миротворческой миссии может оказаться предохранителем от новой агрессии России. Предполагается, что эта тема станет одной из главных во время визита Макрона в Варшаву 12 декабря. Также есть вероятность, что вопрос миротворцев обсуждался на встрече Макрона с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже в прошлую субботу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Ермак заявил о том, что Трамп хочет прекратить войну в Украине.




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Источник: https://www.politico.eu/
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