Макрон резко выступил против плана Трампа по Украине: что происходит

В Европе набирает обороты новая инициатива в поддержку Украины, направленная на закупку вооружения, однако Франция решила не участвовать в плане приобретения американских систем, сообщает Politico.

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Предложение, инициированное Германией, предусматривает совместные закупки вооружения из США для нужд Вооруженных сил Украины. Такая схема позволяет избежать открытого противостояния внутри американского политикума, в частности изоляционистскому крылу движения MAGA, и в то же время дает президенту Дональду Трампу политическое оправдание.

Несмотря на публичную поддержку генсека НАТО Марка Рютте, реальные договоренности формировались в Берлине, где канцлер Фридрих Мерц провел консультации с союзниками, включая самого Рютте. После переговоров Трамп согласился на такую форму сотрудничества, позволяющую сохранить его политическую риторику неизменной, но при этом не выглядеть противником помощи Украине.

Ряд стран – включая Германию, Великобританию, скандинавские государства и Нидерланды – уже дали согласие на участие в механизме закупок.

Франция со своей стороны уклонилась от участия. Париж, по словам местных чиновников, придерживается стратегической линии на развитие собственного оборонного сектора, чего давно добивается президент Эммануэль Макрон.

Украина со своей стороны настаивает на получении систем противовоздушной обороны, в том числе комплексов Patriot. Президент Владимир Зеленский отметил, что уже достигнуто соглашение с США, Германией и Норвегией о будущих поставках.

Напомним, Венгрия отказалась приобщаться к финансированию закупок американского оружия. Будапешт не будет оказывать ни финансовую помощь, ни военную технику.

Ранее Трамп медлил с решением, однако недавно процесс получил новый импульс.

Как уже писали "Комментарии", даже если США передадут Украине дальнобойные крылатые ракеты типа Tomahawk, их боевое применение будет крайне затруднено из-за технических и инфраструктурных ограничений. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.