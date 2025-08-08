Макрон сделал категорическое заявление о войне в Украине: важные подробности

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, в котором подчеркнул полную поддержку Францией установления режима прекращения огня в Украине. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте в социальной сети X.

Эммануель Макрон. Фото: France 24

Соответствующее заявление последовало после его разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также после контактов с другими европейскими лидерами. Как отметил французский глава государства, инициатива связана с событиями, развернувшимися в последние часы. Вероятно, речь идет об обсуждении возможного саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

"Я подтвердил президенту Зеленскому, что Франция полностью поддерживает идею установления режима прекращения огня. Это необходимо для запуска переговорного процесса, который позволит наработать долговременное решение, направленное на защиту законных прав Украины, а также обеспечение безопасности как для нее, так и всей Европы", — говорится в заявлении Макрона.

Напомним, что 7 августа Владимир Зеленский разговаривал с Эммануэлем Макроном. В ходе диалога стороны пришли к соглашению о важности достижения реального прекращения огня, к чему Украина, по словам президента, готова.

Как уже писали "Комментарии", После сообщений о том, что президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, в европейских столицах возникли сомнения, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По словам собеседника издания, в Европе были "смущены" из-за решения Трампа лично встретиться с Путиным.