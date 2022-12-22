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Макрон снова смотрит в сторону России: что заявил французский лидер о вступлении Украины в НАТО

Макрон считает маловероятным вступление Украины в НАТО - из-за позиции Москвы

сегодня, 12:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на всю ту поддержку, которую Запад оказывает Украине в войне против России у Киева есть мало шансов, чтобы присоединиться в будущем к НАТО. Все из-за того, что против этого будет Россия. Как передает портал "Комментарии", об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ, пишет "Le Figaro".

Макрон снова смотрит в сторону России: что заявил французский лидер о вступлении Украины в НАТО

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Президент Франции считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс в Кремле будут рассматривать "как конфронтацию".

"С этой Россией такое трудно представить... Но вступит ли Украина в НАТО — что не является наиболее вероятным сценарием — или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более, что она подверглась агрессии со стороны России", — заявил Макрон.

Эммануэль Макрон отметил, что сколько бы не продолжалась война в Украине – рано или поздно все равно придется садиться за стол переговоров и разговаривать, договариваться о мире. При этом Макрон отметил, что он бы не хотел, чтобы о переговорах говорили только в Анкаре и Пекине, мирные переговоры нужны всем и как можно скорее.                                                                                                 

Также французский лидер выступил за необходимость предоставления "гарантий безопасности" России после завершения войны.

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Источник: https://www.lefigaro.fr/
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