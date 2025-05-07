Макрон спрогнозировал, будет ли Россия придерживаться «трехдневного перемирия»

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путина, с большой вероятностью, не будет придерживаться ранее лично анонсированного так называемого "перемирия" по случаю "Дня победы". Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, которого цитирует Sud Ouest.
Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники не верят в прекращение огня на 9 мая, которое объявил российский диктатор Владимир Путин. Силы обороны напомнили, что на пасхальное "перемирие" изменений на фронте почти не было. Об этом в интервью "Донбасс Реалии" заявил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубов.
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин очень хочет "перемирия": в МИД Украины отреагировали на ночной удар страны-агрессора по Киеву и ряду других украинских городов.
Ранее "Комментарии" писали – в Москве сделали заявление: в силе ли еще предложение Владимира Путина о перемирии.
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