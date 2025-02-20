Макрон срочно отправляется в США: какой месседж он донесет Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить США на следующей неделе, где обсудит ситуацию в Украине, сообщает Le Figaro.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: 24 Канал

Министр по Европе Европы Франции Бенжамен Хаддад подтвердил, что Макрон отправится в Вашингтон. Он также подтвердил, что встреча президента Франции с Дональдом Трампом состоится "очень скоро, возможно, в понедельник".

Хаддад уточнил, что главной темой визита будет Украина и Макрон планирует донести позицию Европы, подчеркивая, что будущее Украины не может быть решено без участия европейцев.

Министр отметил, что любое возобновление прекращения огня на условиях России могло бы стать победой для Владимира Путина.

В частности, Хаддад отметил, что Европа имеет несколько рычагов влияния, которые могут помочь в поддержке Украины, в частности, экономическое давление на Россию и возможность обеспечить гарантии безопасности для Украины.

В ответ на критику президента Украины Владимира Зеленского со стороны Трампа министр заявил, что единственным диктатором в этом конфликте является Путин, а Зеленский — герой.

Недавно, в Мюнхене, специальный представитель США Кит Келлог выразил мнение, что Европа не должна участвовать в прямом переговорном процессе по Украине, что вызвало негативную реакцию среди стран ЕС. На фоне этого Макрон организовал экстренный саммит европейских лидеров и провел переговоры с представителями ЕС, Канады, Исландии и Норвегии.

Сегодня, 20 февраля, Макрон также встречался с политическими лидерами Франции для обсуждения ситуации в Украине и обеспечения безопасности Европы.

"Комментарии" уже писали, что Франция и европейские партнеры поддерживают Украину и будут нести ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе, заявил французский президент Эммануэль Макрон.