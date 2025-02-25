Макрон вложил в голову Трампа важное мнение: что теперь ждет Россию

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Ткачик Олеся
Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Вашингтон, который можно считать успешным. Его встреча с бывшим американским лидером Дональдом Трампом прошла в конструктивном русле, а важнейшим достижением стало донесение европейской и украинской позиции в преддверии возможных переговоров Трампа с Владимиром Путиным, заявил в эфире Freedom политолог Олег Лесной.
Эммануэль Макрон
По его мнению, визит был успешным, ведь у Европы и Украины есть общие интересы. Европейские представители, убежден эксперт, провели серьезный и продуктивный разговор с Трампом раньше, чем он встретится с Путиным, что дало возможность высказать ключевые месседжи, в частности, относительно Украины. Не секрет, что Владимир Зеленский поддерживает тесную связь с Макроном, о чем тот упоминал и во время пресс-конференции с Трампом. Поэтому украинский вопрос фактически обсуждался при нашем непрямом участии, добавил Лесной.
Эксперт предположил, что Трамп мог остаться не полностью доволен встречей, однако никаких конфликтов не возникло.
Лесной добавил, что Макрон сейчас своеобразный мостик в отношениях Украины и США, ведь наша страна — это часть Европы.
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