Макрон вложил в голову Трампа важное мнение: что теперь ждет Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Вашингтон, который можно считать успешным. Его встреча с бывшим американским лидером Дональдом Трампом прошла в конструктивном русле, а важнейшим достижением стало донесение европейской и украинской позиции в преддверии возможных переговоров Трампа с Владимиром Путиным, заявил в эфире Freedom политолог Олег Лесной.

Эммануэль Макрон

По его мнению, визит был успешным, ведь у Европы и Украины есть общие интересы. Европейские представители, убежден эксперт, провели серьезный и продуктивный разговор с Трампом раньше, чем он встретится с Путиным, что дало возможность высказать ключевые месседжи, в частности, относительно Украины. Не секрет, что Владимир Зеленский поддерживает тесную связь с Макроном, о чем тот упоминал и во время пресс-конференции с Трампом. Поэтому украинский вопрос фактически обсуждался при нашем непрямом участии, добавил Лесной.

“Макрон – это действительно сильный союзник Украины, который входит в Трамп. Мы видим, что Трамп к нему относится как к партнеру очень хорошо. Риторика уважительна, поведение тоже. Да, Трамп все равно свою линию гнул, но Макрон не дал ему возможности просто высказаться обо всем, что он хочет, и на этом все закончится. Нет, он о Европе хорошо сказал. Можно сказать, поселил в голове Трампа мысль о том, что Россия как агрессор должна заплатить. Макрон постоянно говорил о том, что, мол, мы с Украиной общаемся, мы это решили", — сказал Лесной.

Эксперт предположил, что Трамп мог остаться не полностью доволен встречей, однако никаких конфликтов не возникло.

Лесной добавил, что Макрон сейчас своеобразный мостик в отношениях Украины и США, ведь наша страна — это часть Европы.

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