Макрон впервые признался, зачем он позвонил Путину

Телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Кремля Владимиром Путиным имел большое значение для французской стороны. Об этом Макрон рассказал журналистам, комментируя содержание беседы.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Этот звонок я инициировал прежде всего для обсуждения иранской ядерной проблематики и сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Президент Путин подтвердил готовность сотрудничать в этом направлении. Для нас было критически важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, играет важную роль в поддержании стратегической стабильности".

Кроме того, во время диалога поднимался вопрос вооруженной агрессии России против Украины. Однако, как указал Макрон, прогресс в этой теме достигнут не был.

В то же время, согласно публикации французской газеты Le Monde, ссылающейся на прессслужбу Елисейского дворца, уже в следующий четверг Франция и Великобритания организуют новую встречу в формате "коалиции желающих". руководителей, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Италии Джорджию Мелони, присоединятся к мероприятию с конференции в Риме, посвященной вопросу восстановления Украины. Другие лидеры стран ЕС примут участие в конференции из своих столиц.

"Очевидно, что речь пойдет о серьезной поддержке обороноспособности Украины", а также о "восстановлении способностей украинских Вооруженных сил" и возможности развертывания "сил успокоения в рамках механизма прекращения огня, когда наступит подходящий момент", — добавили в пресс-службе президента Франции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон впервые за три года поговорил с Путиным.

В Елисейском дворце сообщили, что разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным продолжался примерно два часа.