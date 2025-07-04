Макрон впервые признался, зачем он позвонил Путину

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Лиля Воробьева
Телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Кремля Владимиром Путиным имел большое значение для французской стороны. Об этом Макрон рассказал журналистам, комментируя содержание беседы.
Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)
Кроме того, во время диалога поднимался вопрос вооруженной агрессии России против Украины. Однако, как указал Макрон, прогресс в этой теме достигнут не был.
В то же время, согласно публикации французской газеты Le Monde, ссылающейся на прессслужбу Елисейского дворца, уже в следующий четверг Франция и Великобритания организуют новую встречу в формате "коалиции желающих". руководителей, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Италии Джорджию Мелони, присоединятся к мероприятию с конференции в Риме, посвященной вопросу восстановления Украины. Другие лидеры стран ЕС примут участие в конференции из своих столиц.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон впервые за три года поговорил с Путиным.В Елисейском дворце сообщили, что разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным продолжался примерно два часа.