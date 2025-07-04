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Макрон впервые признался, зачем он позвонил Путину

Президент Франции признал, что успокоить российского диктатора не смог

4 июля 2025, 22:17
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Автор:
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Лиля Воробьева

Телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Кремля Владимиром Путиным имел большое значение для французской стороны. Об этом Макрон рассказал журналистам, комментируя содержание беседы.

Макрон впервые признался, зачем он позвонил Путину

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

"Этот звонок я инициировал прежде всего для обсуждения иранской ядерной проблематики и сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия. Президент Путин подтвердил готовность сотрудничать в этом направлении. Для нас было критически важно получить такие гарантии, поскольку Франция, как и Россия, играет важную роль в поддержании стратегической стабильности".

Кроме того, во время диалога поднимался вопрос вооруженной агрессии России против Украины. Однако, как указал Макрон, прогресс в этой теме достигнут не был.

В то же время, согласно публикации французской газеты Le Monde, ссылающейся на прессслужбу Елисейского дворца, уже в следующий четверг Франция и Великобритания организуют новую встречу в формате "коалиции желающих". руководителей, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Италии Джорджию Мелони, присоединятся к мероприятию с конференции в Риме, посвященной вопросу восстановления Украины. Другие лидеры стран ЕС примут участие в конференции из своих столиц.

"Очевидно, что речь пойдет о серьезной поддержке обороноспособности Украины", а также о "восстановлении способностей украинских Вооруженных сил" и возможности развертывания "сил успокоения в рамках механизма прекращения огня, когда наступит подходящий момент", — добавили в пресс-службе президента Франции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон впервые за три года поговорил с Путиным.

В Елисейском дворце сообщили, что разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным продолжался примерно два часа.

 



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Источник: https://www.bfmtv.com/politique/video-appel-avec-vladimir-poutine-je-ne-peux-pas-dire-qu-il-y-a-eu-du-progres-dans-la-discussion-sur-l-ukraine-indique-emmanuel-macron_VN-202507040449.html
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