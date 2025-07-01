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Макрон впервые за три года поговорил с Путиным: о чем они договорились

Кроме того, российский диктатор и президент Франции подробно обсудили войну Израиля с Ираном, а также удары США по иранским ядерным объектам.

1 июля 2025, 20:01
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Лиля Воробьева

Глав Кремля Путин и президент Франции Эммануэль Макрон впервые за почти три года провели телефонный разговор.

Макрон впервые за три года поговорил с Путиным: о чем они договорились

Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

В Елисейском дворце сообщили, что разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным длился около двух часов.

В ходе разговора французский президент подчеркнул, что Иран должен придерживаться своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Это включает в себя полномасштабное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Макрон подчеркнул свою настроенность на поиск дипломатического разрешения ситуации вокруг Ирана. Он также достиг договоренности с Путиным по поводу продолжения диалога по этой теме.

"Что касается Украины, президент Республики отметил неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Кроме того, французский лидер призвал к немедленному установлению режима прекращения огня и началу переговоров между Украиной и Россией с целью достижения устойчивого и продолжительного мира.

Другое же СМИ пишет, что Макрон и Путин договорились провести новый разговор в ближайшем будущем, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин провел телефонный разговор с Макроном. Российский диктатор Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, передают прокремлевские СМИ.

Сообщается, что разговор состоялся впервые за три года, кто был инициатором звонка, не сообщают. Путин и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по иранским объектам, заявили в Кремле. Они также отметили, что война в Украине — это прямое следствие политики западных государств. Путин отметил Макрону, что Запад многие годы создавал в Украине антироссийский плацдарм, а теперь затягивает боевые действия. Путин отметил, что урегулирование в Украине должно быть комплексным, необходимо устранять первопричины, опираться на реалии на земле, уточнили в Кремле.




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Источник: https://www.rtl.fr/actu/international/guerre-en-ukraine-iran-ce-que-se-sont-dits-emmanuel-macron-et-vladimir-poutine-au-telephone-7900520685
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