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Макрон заинтриговал заявлением о войне: что должно произойти ближайшие 8-10 дней

Макрон говорит, что давление на РФ усилят в ближайшие дни для прекращения огня в Украине

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

В течение ближайших восьми-десяти дней международное давление на Россию будет в разы усилено, чтобы добиться полного прекращения огня в войне против Украины. Откладывать этот вопрос никто в мире не намерен. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Paris Match сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон заинтриговал заявлением о войне: что должно произойти ближайшие 8-10 дней

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"В ближайшие 8-10 дней мы планируем усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, поскольку часть этого уравнения зависит от Москвы. Нам нужно действовать едино", – отметил французский лидер.

Макрон заявил, что в ближайшие 8-10 дней международное давление на Россию будет усилено, чтобы попытаться остановить войну в Украине.

Французский президент подчеркнул, что следующие две недели станут решающими для попыток добиться прекращения боевых действий. 

По его словам, ему удалось найти понимание с администрацией США в важности усиления давления на путинский режим, включая возможное введение новых санкций.      

При этом французский президент выразил осторожный оптимизм, отметив, что сейчас прекращение огня "ближе, чем когда-либо прежде". 

Он также добавил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане помогла активизировать позицию, что приближение прекращения огня возможно только через давление на РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не рассматривает "перемирие" на День Победы как серьезный шаг на пути к длительному миру в Украине. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://www.parismatch.com/actu/politique/exclusif-emmanuel-macron-nous-avons-reussi-grace-a-cet-entretien-au-vatican-a-remettre-la-pression-sur-la-russie-250692
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