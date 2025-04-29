Макрон заинтриговал заявлением о войне: что должно произойти ближайшие 8-10 дней

В течение ближайших восьми-десяти дней международное давление на Россию будет в разы усилено, чтобы добиться полного прекращения огня в войне против Украины. Откладывать этот вопрос никто в мире не намерен. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Paris Match сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"В ближайшие 8-10 дней мы планируем усилить давление на Россию. Я остаюсь осторожным, поскольку часть этого уравнения зависит от Москвы. Нам нужно действовать едино", – отметил французский лидер.

Макрон заявил, что в ближайшие 8-10 дней международное давление на Россию будет усилено, чтобы попытаться остановить войну в Украине.

Французский президент подчеркнул, что следующие две недели станут решающими для попыток добиться прекращения боевых действий.

По его словам, ему удалось найти понимание с администрацией США в важности усиления давления на путинский режим, включая возможное введение новых санкций.

При этом французский президент выразил осторожный оптимизм, отметив, что сейчас прекращение огня "ближе, чем когда-либо прежде".

Он также добавил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане помогла активизировать позицию, что приближение прекращения огня возможно только через давление на РФ.

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