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Макрон заявил о необходимости диалога Евросоюза с РФ: в чем причина

Глава Франции дал понять, что существует риск возвращения в эпоху Холодной войны

26 июня 2025, 00:20
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Клименко Елена

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость для стран Евросоюза серьезно задуматься над условиями предстоящего диалога с Россией, касающейся новой системы безопасности на европейском континенте. Свои мнения он высказал во время общения с журналистами на саммите НАТО в Гааге, сообщает France24.

Макрон заявил о необходимости диалога Евросоюза с РФ: в чем причина

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: 24 Канал

Макрон подчеркнул, что Европе следует переосмыслить существующую архитектуру безопасности, охватывая территории от Черного моря до Арктики. Он отметил важность определить, насколько страны готовы защищать себя, а также на каких условиях следует вести переговоры с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия между сторонами. По словам президента, эти вопросы нужно рассматривать уже сейчас, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в будущем.

Кроме того, Макрон обратил внимание, что уровень вооружений у Европы значительно отстает от российского, поэтому необходимо усиливать оборонный потенциал. Он подчеркнул, что европейским странам важно накапливать современное вооружение для адекватной защиты от возможных угроз.

Также президент Франции отметил, что ЕС следует подумать о механизмах гарантий безопасности, которые будут предусматривать ограничения как на количество оружия, так и на его распространение. Он привел пример периода холодной войны, когда подобные договоренности помогали сохранять стабильность и сдерживать обострение.

Напомним, что на саммите НАТО в Гааге было принято совместное заявление от имени 32 стран, в котором Россия названа "долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности". В ответ 25 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европейский Союз превратился для России во врага и является "прямой угрозой" для государства-агрессора.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп признал, что прекращение войны России против Украины является сложнейшей задачей, обусловленной непростыми отношениями с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам проходившего в Гааге саммита НАТО.



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